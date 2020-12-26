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Щербакова завоевала золото чемпионата России, старт России на МЧМ и другие события субботы

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 26 декабря.

Суперстарт российской молодежки! Парни Ларионова обыграли американцев на МЧМ

Главный герой — Василий Пономарев с дублем.

«Пусть хейтеры Заболотного посмотрят на себя и скажут, чего добились в этой жизни». Большое интервью гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер пообщался с руководителем сочинского клуба.

«Спартак»: вместо Тедеско — Бенитес? Главные слухи дня

Свежие трансферные слухи и новости последних суток.

Победа России над США — это прекрасно. Но есть несколько поводов для волнения

Михаил Зислис разбирает игру команды Игоря Ларионова.

Щербакова после пневмонии в третий раз выиграла золото. Туктамышева — только седьмая

Анна удержала лидерство, а Александра Трусова зацепилась за бронзу.

ЦИФРА ДНЯ
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Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию
ЦИТАТА
Происходит абсурд. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник?
Евгений Плющенко
олимпийский чемпион, тренер

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Что американский форвард кричал российским хоккеистам после гола США?

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