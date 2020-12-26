Щербакова завоевала золото чемпионата России, старт России на МЧМ и другие события субботы
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 26 декабря.
Суперстарт российской молодежки! Парни Ларионова обыграли американцев на МЧМ
Главный герой — Василий Пономарев с дублем.
«Пусть хейтеры Заболотного посмотрят на себя и скажут, чего добились в этой жизни». Большое интервью гендиректора «Сочи» Дмитрия Рубашко
Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер пообщался с руководителем сочинского клуба.
Свежие трансферные слухи и новости последних суток.
Михаил Зислис разбирает игру команды Игоря Ларионова.
Анна удержала лидерство, а Александра Трусова зацепилась за бронзу.
ЦИФРА ДНЯ
3
ЦИТАТА
Происходит абсурд. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник?
«Спартак» — лучший российский клуб в Лиге чемпионов за всю историю. «Реал» — первыйчитать >
Что американский форвард кричал российским хоккеистам после гола США?читать >
Полгода «Динамо»: ставка на молодежь и немецкий подходчитать >
Российская фигуристка Тарасова выступила против обязательной вакцинациичитать >
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю