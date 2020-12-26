Щербакова завоевала золото чемпионата России, старт России на МЧМ и другие события субботы

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру субботы, 26 декабря.

Главный герой — Василий Пономарев с дублем.

ЦИФРА ДНЯ

Анна Щербакова в третий раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию

ЦИТАТА

Происходит абсурд. Раньше я думал, может, я один такой не в себе, неудачник?