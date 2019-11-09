Вечерний "СЭ"
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Щербакова обыграла Туктамышеву, «Ростов» забуксовал, Евротур круче КХЛ

19:00
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 9 ноября.

Щербакова — без вопросов лучшая. А Туктамышева сгорела на мелочах

15-летняя россиянка — первая финалистка «Гран-при».

«Тамбов» в гостях обыграл «Ростов» и одержал третью победу подряд после отставки Григоряна

«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

Такой Евротур круче КХЛ. Россия чуть не упустила победу над Швецией

Алексей Кудашов одержал первую победу в качестве главного тренера сборной России.

Бой Хабиба в России: когда, где, с кем, сколько это стоит

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что в 2020 году один из боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может пройти в России — Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

«Динамо» Новикова идет по чемпионскому графику

Бело-голубые прервали 13-летнюю безвыигрышную серию в Казани.

ЦИФРА ДНЯ
3
место
заняла Елизавета Туктамышева по итогам этапа «Гран-при» в Китае

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