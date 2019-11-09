Щербакова обыграла Туктамышеву, «Ростов» забуксовал, Евротур круче КХЛ

15-летняя россиянка — первая финалистка «Гран-при».

«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

Алексей Кудашов одержал первую победу в качестве главного тренера сборной России.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что в 2020 году один из боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может пройти в России — Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.

Бело-голубые прервали 13-летнюю безвыигрышную серию в Казани.