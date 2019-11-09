Щербакова обыграла Туктамышеву, «Ростов» забуксовал, Евротур круче КХЛ
19:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 9 ноября.
Щербакова — без вопросов лучшая. А Туктамышева сгорела на мелочах
15-летняя россиянка — первая финалистка «Гран-при».
«Ростов» дома проиграл «Тамбову» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата России.
Алексей Кудашов одержал первую победу в качестве главного тренера сборной России.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о том, что в 2020 году один из боев чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может пройти в России — Москве, Санкт-Петербурге или Сочи.
Бело-голубые прервали 13-летнюю безвыигрышную серию в Казани.
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