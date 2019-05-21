Сборная России – реальная машина, Кузнецов сотворил чудо, "Краснодар" усилился под Лигу чемпионов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 21 мая.

АНАЛИЗ ЕРОНКО. Реальная Красная машина. Хоккей сборной России хочется смотреть бесконечно

Игорь Еронко пока не может понять одной – вроде бы простой – вещи: каков реальный потенциал этой сборной России, которой восхищаются даже соперники? Если мерило – первые 10 минут со Швейцарией, то примерно заоблачный. И этих самых соперников у российской команды почти что и нет – разве что канадцы, которые тут самые злые и боевитые. Но при этом вполне дают играть. Что помешать россиянам взять золото?

ЧУДО! Удивительная история от Кузнецова. Он научил итальянца выигрывать вбрасывания прямо во время матча!

"Какое же рваное расписание на чемпионате мира. Ты это понимаешь как раз в тот момент, когда наша команда реальный претендент на золотые медали. Ждешь важных игр, ждешь, приходится идти на стадион, когда у сборной какие-то выставочные тренировки со слабыми спарринг-партнерами. И вдруг начинается заключительная неделя и со вторника по воскресенье надо провести четыре матча. Да еще и нет права на ошибку" – Алексей Шевченко написал уникальный репортаж. Почувствуйте атмосферу ЧМ так, как ее видят наши спецкоры.

АНАЛИЗ. "Краснодар" стильно вошел в историю

"Краснодар" разгромил в Туле "Арсенал" и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов. Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер – об успехе "быков" и других событиях 29-го тура чемпионата России.

ПЕРВЫЙ. "Я очень силен физически". Что известно о новичке "Краснодара" Кайо

Краснодарский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с 23-летним бразильским полузащитником "Санта-Клары". Рассказываем об игроке, который дебютирует в Лиге чемпионов.

СКАНДАЛ. "Футбол – Политика – 0:1". Почему Мхитарян не поедет в Баку

30-летний полузащитник "Арсенала" совместно с клубом принял решение не ехать на финал Лиги Европы против "Челси". Игра состоится в Азербайджане. Опять политика, опять скандал…

ВЕРА. "Освободить из-под стражи!" Кокорин и Мамаев хотят на свободу прямо сейчас

В понедельник адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого, осужденных 8 мая, подали апелляционную жалобу на постановление Пресненского суда. Высоки ли шансы оспорить решение суда?

ЭКСКЛЮЗИВ. Дмитрий Парфенов: "Погребняк прав – карточки перед финалом нужно отменять"

Эксклюзивное интервью главного тренера "Урала" Дмитрия Парфенова, который в среду будет биться с "Локомотивом" за первый в истории кубок для екатеринбуржцев и за свой второй личный в этом качестве.

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