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Сборная лучших в РПЛ, как ошибались судьи против «Зенита» и «Спартака», Газизов — о трансферах

19:15
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун и Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 23 июля.

Дзюба, Миранчук, Жиго, Акинфеев. Символическая сборная «СЭ» по итогам сезона

В этой команде только лучшие, а выбор максимально объективен.

Кто больше пострадал от судей — «Спартак» или «Зенит»? Ответ вас удивит

Эксперт «СЭ» собрал ошибки арбитров, допущенные в играх чемпионата-2019/20 с участием красно-белых и сине-бело-голубых.

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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов — об итогах встречи с Леонидом Федуном.

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