Сборная лучших в РПЛ, как ошибались судьи против «Зенита» и «Спартака», Газизов — о трансферах
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 23 июля.
Дзюба, Миранчук, Жиго, Акинфеев. Символическая сборная «СЭ» по итогам сезона
В этой команде только лучшие, а выбор максимально объективен.
Эксперт «СЭ» собрал ошибки арбитров, допущенные в играх чемпионата-2019/20 с участием красно-белых и сине-бело-голубых.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов — об итогах встречи с Леонидом Федуном.
Константин Алексеев — о будущем главного тренера красно-белых.
Почетный президент РФС объяснил «СЭ», почему ни в коем случае нельзя расширять РПЛ до 18 команд.
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