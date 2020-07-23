В этой команде только лучшие, а выбор максимально объективен.

ЦИФРА ДНЯ

16 клубов выступят в сезоне-2020/21 в РПЛ

ЦИТАТА Мне дали кислородную маску и забыли открыть клапан. Чуть не убили

«Приходят тетки, которым денег не хватает, и рассказывают, что было 50 лет назад». Хоркина — о харрасменте в спорте читать > Отца пятерых детей искали на вулкане 16 дней. Трагическая история читать > Почему на московской Олимпиаде не нашли допинга? Говорят, пробы всех призеров вылили в Яузу читать > Вирус — не помеха. КХЛ не собирается переносить начало сезона читать >