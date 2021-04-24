Санкт-Петербург получил еще три матча Евро, Николич может уйти из «Локо», чего ждать от дерби
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 23 апреля.
Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону
Гид «СЭ» по местам проведения чемпионата Европы.
В течение одной недели наша страна получила место в исполкоме УЕФА, а также дополнительные три матча Евро-2020.
Колонка Ильи Казакова — о ситуации вокруг главного тренера железнодорожников.
Ничья порадует «Локомотив».
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