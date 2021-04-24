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Санкт-Петербург получил еще три матча Евро, Николич может уйти из «Локо», чего ждать от дерби

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«Газпром-Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Газпром-Арена». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 23 апреля.

Евро-2020 примут 11 городов. Санкт-Петербург по числу матчей уступает только Лондону

Гид «СЭ» по местам проведения чемпионата Европы.

Россия на хорошем счету в футбольной Европе. И это нужно ценить

В течение одной недели наша страна получила место в исполкоме УЕФА, а также дополнительные три матча Евро-2020.

Николич: «Спартак»? Италия? Или все-таки «Локо»? Колонка Казакова

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«Спартак» и ЦСКА бьются за Лигу чемпионов: проигравший потеряет практически все

Ничья порадует «Локомотив».

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«Кэпиталз» только в серии буллитов обыграли «Айлендерс».

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