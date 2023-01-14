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Сегодня, 02:00

РУСАДА не нашло вины Валиевой, «Наполи» разгромил «Ювентус». Главное за день

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Хвича Кварацхелия.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 13 января.

ВАДА рассекретило российский вердикт по делу Валиевой и «обеспокоено оправданием фигуристки»

РУСАДА не нашло в действиях Камилы вины и халатности спортсменки, но его решение может привести к пересмотру результатов чемпионата России.

Хвича и Осимхен разорвали «Ювентус». Кварацхелия ведет «Наполи» к первому скудетто со времен Марадоны

Грузин стал героем главного матча тура в Италии, поучаствовав в четырех голах «Наполи».

«Серро Портеньо» подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак»

Клуб «Серро Портеньо» на официальном сайте подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

«Никогда не валяюсь на льду». Этот парень — не бомбардир, но тоже очень крутой русский игрок НХЛ

Интервью с защитником «Баффало» Ильей Любушкиным.

«Ренан и Ду Кейрос — будущее «Зенита». Мантуан — о новичках, Дугласе в роли капитана и своем будущем

«СЭ» поговорил с хавбеком сине-бело-голубых.

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