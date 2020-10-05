Рублев — последний россиянин в Париже, РПЛ может остаться без зрителей, Романцев и Глушаков — о матчах выходных
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 5 октября.
Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «Ролан Гаррос»
Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.
Вторая волна может ударить по футбольным играм в России.
Легендарный тренер о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов, выборе Глушакова и спартаковской атаке.
В воскресенье 33-летний хавбек провел свой первый матч за подмосковную команду.
Карен сыграл лучше, чем в предыдущих матчах, но этого в поединке с первой ракеткой мира оказалось недостаточно.
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