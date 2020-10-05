Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Рублев — последний россиянин в Париже, РПЛ может остаться без зрителей, Романцев и Глушаков — о матчах выходных

22:00
Андрей Рублев. Фото MARTIN BUREAU, AFP
Андрей Рублев. Фото MARTIN BUREAU, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 5 октября.

Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «Ролан Гаррос»

Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.

Матчи РПЛ будут без зрителей? Что об этом известно

Вторая волна может ударить по футбольным играм в России.

«С «Зенитом» Бакаев сыграл средне. Но я не хочу, чтобы он уходил из «Спартака». Интервью Романцева

Легендарный тренер о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов, выборе Глушакова и спартаковской атаке.

«Локомотив» — дом для меня. Не понимаю, почему кричат с трибун". Глушаков рассказал о дебюте за «Химки» против бывшего клуба

В воскресенье 33-летний хавбек провел свой первый матч за подмосковную команду.

Хорошая попытка. Джокович снова зарядил в судью, но выиграл у Хачанова

Карен сыграл лучше, чем в предыдущих матчах, но этого в поединке с первой ракеткой мира оказалось недостаточно.

ЦИФРА ДНЯ
2:7
чемпион Англии «Ливерпуль» был разгромлен «Астон Виллой»
ЦИТАТА
«Зенит» и «Спартак» поделили очки, так что нет негатива ни у одних, ни у вторых
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

7:2! Клопп уничтожен, «Астон Вилла» разбомбила «Ливерпуль»

читать >

«Динамо» ищет тренера. Возглавит ли команду Саша Черный

читать >

«Настоящий киллер». Его называют улучшенной версией Хабиба

читать >

Под каким номером Вендел будет играть в «Зените»?

читать >

Титов выступает за потолок зарплат и отмену лимита на легионеров в РПЛ

читать >

Мощная закупка ЦСКА. Кого еще возьмут «Зенит», «Спартак» и «Локо»? Таблица переходов РПЛ

читать >

От ничьей «Спартака» с «Зенитом» больше всех выиграл Тедеско. Просто послушайте Федуна

читать >

Глава судейского комитета РФС: «Оценка у Турбина за матч «Сочи» — «Ростов» будет негативная»

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир