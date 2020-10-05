Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.

Вторая волна может ударить по футбольным играм в России.

Легендарный тренер о перспективах российских клубов в Лиге чемпионов, выборе Глушакова и спартаковской атаке.

В воскресенье 33-летний хавбек провел свой первый матч за подмосковную команду.

Карен сыграл лучше, чем в предыдущих матчах, но этого в поединке с первой ракеткой мира оказалось недостаточно.