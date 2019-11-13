«Ростов» — на краю пропасти, Ковальчук — на дне, Гончаренко — в бане
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 13 ноября.
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков
Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов
Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб
«Кингз» отправили российского форварда в бессрочный запас.
Ситуация может привести к смене экипировщика.
Первое большое интервью великой спортсменки за долгое время.
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