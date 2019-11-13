Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

«Ростов» — на краю пропасти, Ковальчук — на дне, Гончаренко — в бане

18:00
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков. Фото Виталий Тимкив
У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков. Фото Виталий Тимкив
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 13 ноября.

У «Ростова» — большие проблемы. Зимой может начаться распродажа игроков

Сергей Егоров — о ситуации в донском клуба, которая в ходе паузы в сезоне способна привести к трансферам наиболее ликвидных футболистов

Валерий Карпин: «Финансовая блокада может убить «Ростов»

Главный тренер дончан прокомментировал «СЭ» непростую финансовую ситуацию, в которой оказался клуб

Ночная бомба из Америки. Ковальчука выгоняют из «Лос-Анджелеса»

«Кингз» отправили российского форварда в бессрочный запас.

Сборная России не будет играть в новой форме. Подробности скандала

Ситуация может привести к смене экипировщика.

Ольга Зайцева: «Из-за Родченкова у меня сейчас нет больших предложений по работе»

Первое большое интервью великой спортсменки за долгое время.

ЦИФРА ДНЯ
2
матча
дисквалификация главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за оскорбление судей (одна игра — условно)
ЦИТАТА
Пока рано думать об американском паспорте
Сергей Бобровский
российский вратарь «Флориды»

Этот состав ЦСКА — не самый дешевый в эпоху Гинера. С Карвалью было меньше

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Интервью Бобровского: величие Овечкина, возможный раскол в сборной России

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Лед тронулся. Россия вступилась за своих звезд

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Интервью Точилина — о разговорах об отставке, игре Заболотного, нобоазависимости и ситуации Новосельцева

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Кто возглавит «Сочи»: Федотов, Петреску или все-таки Бердыев

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Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

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Александр Мостовой: «Тедеско напоминает Моуринью в первые годы. Тоже бегал-прыгал»

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Полоски на рукавах. В какой форме будут играть топ-сборные

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