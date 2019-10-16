Россию на Евро может ждать «группа смерти». Рабинер дает советы Тедеско. Кравцов может вернуться в КХЛ

Это был бы матч века!

Обозреватель «СЭ» — о важном аспекте работы нового главного тренера «Спартака»

Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается. Но сегодня известно, кто точно не окажется нашим соперником на групповом этапе, и после очередных игр можно предположить, кто попадет в нашу группу

Большое интервью звезды сборной России и новичка «Нью-Джерси».

На днях каталонский клуб поддержал политзаключенных, а теперь решает проблему выезда на игру с «Эйбаром» и может лишиться домашнего класико с «Реалом», которое должно состояться 26 октября