Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Россию на Евро может ждать «группа смерти». Рабинер дает советы Тедеско. Кравцов может вернуться в КХЛ

18:00
Станислав Черчесов и Андрей Шевченко. Фото "СЭ"
Станислав Черчесов и Андрей Шевченко. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 16 октября.

Россия — Украина: 20 лет спустя на Евро-2020?

Это был бы матч века!

Тедеско не должен допустить информационной изоляции!

Обозреватель «СЭ» — о важном аспекте работы нового главного тренера «Спартака»

Новая «группа смерти» для России: Бельгия, Дания, Португалия

Отборочный турнир Евро-2020 еще продолжается. Но сегодня известно, кто точно не окажется нашим соперником на групповом этапе, и после очередных игр можно предположить, кто попадет в нашу группу

«Не хочу быть хоккеистом четвертого звена. Палкой, которая стреляет раз в год». Большое интервью Никиты Гусева

Большое интервью звезды сборной России и новичка «Нью-Джерси».

«Барселона» в центре протестов. Класико могут отложить или перенести на «Бернабеу»

На днях каталонский клуб поддержал политзаключенных, а теперь решает проблему выезда на игру с «Эйбаром» и может лишиться домашнего класико с «Реалом», которое должно состояться 26 октября

25 лет феноменальному плей-офф Буре в «Ванкувере». До Кубка Стэнли не хватило одной победы

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Медведев отказался играть в Москве. Он достоин осуждения?

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Кучеров и Стэмкос завалили «Монреаль» за две минуты. Но главный герой — Василевский

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Молодежка взяла равнение на первую сборную. Эстонцы разгромлены 5:0

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«Разве «Спартак» — верный выбор для молодого тренера?» Немецкие СМИ — о назначении Тедеско

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Виктория Лопырева — о Черчесове, Дзюбе, Кононове и Тедеско

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Русский талант «Рейнджерс» может вернуться в КХЛ. «Трактор» просит за него 200 миллионов рублей

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Ветераны vs Тедеско. Хайп вокруг Украины. Live с Зеленовым и Егоровым

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