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Россия — Турция в Лиге наций, Шварц — о противостоянии с Тедеско, Хэмилтон — семикратный чемпион

20:30
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сандро Шварц. Фото Александр Федоров «СЭ"/ Canon EOS-1DX MarkII., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 15 ноября.

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ЦИФРА ДНЯ
7
Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом мира, сравнявшись с легендой «Формулы-1» Михаэлем Шумахером
ЦИТАТА
Яндиев всегда ходит с кастетом
Сергей Харитонов
боец ММА

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