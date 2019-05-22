Россия шокировала Швецию, Капризов назвал виновного в своем провале, Адвокат ставит на Слуцкого

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 22 мая.

КРАСНАЯ МАШИНА. Россия распотрошила шведов на атомы. Америка нам точно не страшна

В последнем матче группового этапа сборная России разгромила действующего победителя чемпионата мира – Швецию (7:4), забросив шесть шайб во втором периоде. В четвертьфинале россияне, которые одержали семь побед подряд, в четверг сыграют против США.

РЕАКЦИЯ. "Такого ужаса мы не видели почти 40 лет". Швеция в шоке от катастрофы в матче с Россией

Сборная Швеции имела возможность занять хорошую позицию по итогам группового раунда. Для этого ей нужно было удачно сыграть против сборной России, которая привезла на этот чемпионат мира звездный состав. Но не вышло, и СМИ Швеции вслед за россиянами уничтожили свою команду.

РАСКЛАДЫ ЧМ. С Канадой – только в финале

На этом чемпионате мира нет заранее оформленной сетки плей-офф. Перед стартом турнира был изменен его формат. Ранее по регламенту ЧМ между собой встречались бы победители пар Россия – США и Финляндия – Швеция, а также победители матчей Канада – Швейцария и Чехия – Германия. Теперь все по-другому.

ЭКСКЛЮЗИВ. Кирилл Капризов: "Критика неприятна. Но я сам виноват"

Перед матчем со Швецией спецкор "СЭ" Алексей Шевченко поговорил с одной из главных молодых звезд российского хоккея Кириллом Капризовым – о чемпионате мира, ЦСКА и "Миннесоте", семье и деньгах.

ИНСАЙД. Варианты лимита: 8+17 в заявке, 10+15 в заявке (и 8 на поле). Что выберет исполком?

В четверг, 23 мая, на исполкоме РФС примут решение по лимиту на легионеров. Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров – о 7 главных нюансах истории. Нас ждет продолжение с космическими зарплатами?

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА. Дик Адвокат: "Слуцкий – фаворит. В "Витессе" выше зарплаты!"

"Витесс" сумел выйти в финал плей-офф, взяв реванш у "Гронингена" (3:1). Команда Леонида Слуцкого разыграет путевку в Лигу Европы в двух матчах с "Утрехтом" Дика Адвоката.

ЛЕГЕНДА. Вячеслав Колосков: "В какой-то момент Каррера почувствовал себя выдающимся тренером"

Накануне исполкома РФС итоги уходящего сезона подвел почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков. По традиции – мощное и не всегда удобное мнение Вячеслава Ивановича.

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