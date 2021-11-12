Россия разгромила Кипр, расклады перед Хорватией. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 ноября.
Россия размялась перед матчем года. Кипр уничтожен — 6:0
Команда Валерия Карпина провела невнятный первый тайм, но потом добыла уверенную победу в Санкт-Петербурге.
Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча на «Газпром Арене».
Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
Наша команда неудачно начала евросезон.
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