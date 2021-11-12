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Россия разгромила Кипр, расклады перед Хорватией. Главное за день

02:30
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 11 ноября.

Россия размялась перед матчем года. Кипр уничтожен — 6:0

Команда Валерия Карпина провела невнятный первый тайм, но потом добыла уверенную победу в Санкт-Петербурге.

Стали известны финальные расклады, при которых Россия попадет на ЧМ с первого места в группе

Россия займет первое место и точно поедет на ЧМ, если победит Хорватию или сыграет вничью.

«Поле в Петербурге безобразное». Карпин — о разгроме Кипра и ожиданиях от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча на «Газпром Арене».

Хорватия провела акцию устрашения для России, Хвича затмил Ибрагимовича, Роналду остановили в Дублине

Обзор состоявшихся в четверг в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

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