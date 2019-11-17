Россия после разгрома, скандал в русском биатлоне, выйдет ли Загитова в финал
России устроили жестокую порку, но Бельгии нужно сказать «спасибо»
Субботний разгром в домашнем матче отбора Евро-2020 может быть полезным, если сделать правильные выводы. Станислав Черчесов и его команда на это способны — в этом не сомневаются авторы «СЭ».
Есть очередная вариация корзин для жеребьевки. В финальном турнире России придется сыграть с Бельгией или Португалией.
Новый скандал в биатлоне: что не так с отбором на Кубок мира?
Сезон стартует в конце ноября, а в российском биатлоне уже жарко. Правила отбора в сборную снова нарушены, вице-президент СБР Алексей Нуждов публично говорит о стыде после такого решения.
Что вообще происходит? И разве можно было ждать чего-то другого от русского биатлона?
Финал — без Медведевой. Ждем Загитову
Российские фигуристы победили во всех видах московского этапа серии «Гран-при». Крутой уик-энд в столичном «Мегаспорте».
У женщин перед заключительным, шестым этапом попадание в финал гарантировали Александра Трусова и Анна Щербакова. К ним должны присоединиться Алена Косторная и Алина Загитова — все в их руках. А вот Евгения Медведева соревноваться в Турин точно не поедет.
Панарин обманул Бобровского хитрейшим броском
В матче НХЛ с «Флоридой» форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин огорчил друга Сергея Бобровского и гонится за рекордами Уэйна Гретцки в Нью-Йорке. А победили все равно «Пантеры», главным героем стал их нападающий Евгений Дадонов.
В матче «Вашингтона» с «Бостоном» главный крушитель «Кэпиталз» случайно хитанул и завалил самого Александра Овечкина, их команду отличной передачей спас Евгений Кузнецов. Но что мы знаем о силовых приемах: этой ночью в НХЛ было мощное массовое побоище, дрались звезды и даже вратари!
Бакаев — здорово, Крал — хорошо, Тил — плохо
Скучаете по родной премьер-лиге? Специально для красно-белых — долгожданный разбор, как проявляют себя летние новички «Спартака».
Клубы РПЛ проводят контрольные матчи. В одном из них Павел Мамаев впервые вышел на поле в форме «Ростова» — и сразу против «Краснодара» в гостях.
Пусть Бельгия станет для нас новым Уругваем
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