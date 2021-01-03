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Россия попала на Канаду, очередная победа Большунова, свежие новости по трансферам

21:00
Молодежная сборная России. Фото ФХР
Молодежная сборная России. Фото ФХР

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру 3 января.

Швеция едет домой, Финляндия и США — в полуфинале. А Россия сыграет с Канадой!

Итоги четвертьфиналов МЧМ.

Большунов отстоял лидерство. Сан Саныч нашел золото в тумане на «Тур де Ски»

Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.

Рамос уходит из «Реала», Кейн — в «Манчестер Сити»? Главные слухи дня

Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.

«Снялась бы с чемпионата России — проиграла бы самой себе». Туктамышева о восстановлении после болезни

Фигуристка объяснила причины неудачи в Челябинске и рассказала, когда ее можно снова увидеть на льду.

Канада — явный фаворит в игре с Россией? Не все так однозначно

Разбираем соперника сборной России в полуфинале МЧМ.

ЦИТАТА
Если будет возможность, то я буду тренером какое-то время. Посмотрим, как жизнь сложится
Елизавета Туктамышева
Российская фигуристка

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