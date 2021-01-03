Россия попала на Канаду, очередная победа Большунова, свежие новости по трансферам

Итоги четвертьфиналов МЧМ.

Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.

Самые свежие трансферные новости за последние 24 часа.

Фигуристка объяснила причины неудачи в Челябинске и рассказала, когда ее можно снова увидеть на льду.

Разбираем соперника сборной России в полуфинале МЧМ.