Россия попала на Канаду, очередная победа Большунова, свежие новости по трансферам
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру 3 января.
Швеция едет домой, Финляндия и США — в полуфинале. А Россия сыграет с Канадой!
Итоги четвертьфиналов МЧМ.
Лидер сборной России провел спокойную гонку преследования и оформил вторую победу за два дня.
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Разбираем соперника сборной России в полуфинале МЧМ.
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