Россия победила Словакию, расклады после матча. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 октября.
Россия снова сыграла чудовищно. И снова добилась хорошего результата
Карпин пока удивительный везунчик.
Разбираемся в турнирной ситуации.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.
Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.
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