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Россия победила Словакию, расклады после матча. Главное за день

02:15
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 октября.

Россия снова сыграла чудовищно. И снова добилась хорошего результата

Карпин пока удивительный везунчик.

Поражение от Словении может стать катастрофой, а ничьи с Хорватией не хватит для ЧМ. Расклады для сборной России

Разбираемся в турнирной ситуации.

Карпин — о матче со Словакией: «Не получалось ничего. Слава богу, доиграли до нужного результата»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.

Хорватии не помешал незабитый пенальти Модрича, у Словении — новая звезда, Мюллер принес победу Германии

Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

ФХР назвала имена первых трех игроков сборной на Олимпиаду. Неожиданностей нет

Овечкин, Кучеров и Василевский точно сыграют в Пекине.

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