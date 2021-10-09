Россия победила Словакию, расклады после матча. Главное за день

Карпин пока удивительный везунчик.

Разбираемся в турнирной ситуации.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Словакией (1:0) в отборочном турнире чемпионата мира-2022 отметил, что у команды не получалась игра с мячом.

Обзор состоявшихся в пятницу в Европе матчей отборочного цикла ЧМ-2022.

Овечкин, Кучеров и Василевский точно сыграют в Пекине.