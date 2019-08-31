Россия победила неуправляемых монстров из НБА, Медведева ненавидят в Америке, огненный Широков
ОГОНЬ. Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? «Туну» забил? Там и я неплохо сыграю»
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ЛУЧШИЕ. 50 лучших хоккеистов КХЛ. Григоренко — первый, Капризов — второй
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Россияне вырвали победу у более звездного соперника благодаря дисциплине и организованности.
НХЛ. «Он проявил неуважение к НХЛ». Как великого канадского вратаря наказали на год за кокаин
Голкипер «Эдмонтона» Грант Фюр в своей автобиографии вспоминает, как получил годичную дисквалификацию за употребление кокаина.
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