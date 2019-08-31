Россия победила неуправляемых монстров из НБА, Медведева ненавидят в Америке, огненный Широков

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 31 августа.

ОГОНЬ. Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? «Туну» забил? Там и я неплохо сыграю»

Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака», который снова за словом в карман не полез.

ЛУЧШИЕ. 50 лучших хоккеистов КХЛ. Григоренко — первый, Капризов — второй

«СЭ» представляет свою версию 50 сильнейших хоккеистов лиги.

СКАНДАЛ. Медведев победил и устроил скандал. Даниилу грозит штраф и ненависть американцев

Публика в Нью-Йорке освистала россиянина.

КАМБЭК. Сумасшедший камбэк. Россия выгрызла победу у Нигерии

Наша команда начала чемпионат мира с успеха под улюлюкание трибун.

ИНТРИГА. «Барса» и Неймар — он возвращается или остается в Париже? Что происходит с трансфером бразильца

Так что на самом деле происходит с трансфером бразильца и где он сейчас?

ЧМ. Неуправляемые монстры из НБА. Кого победила Россия

Россияне вырвали победу у более звездного соперника благодаря дисциплине и организованности.

НХЛ. «Он проявил неуважение к НХЛ». Как великого канадского вратаря наказали на год за кокаин

Голкипер «Эдмонтона» Грант Фюр в своей автобиографии вспоминает, как получил годичную дисквалификацию за употребление кокаина.

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