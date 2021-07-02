Россия падает в рейтинге ФИФА, кто может сменить Черчесова, Василевский тащит «Тампу»
00:45
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 1 июля.
Россию обходят в рейтинге ФИФА после вылета с Евро. Украина не смогла пока подняться выше
Наша сборная теперь 41-я в мире.
Выбираем возможного преемника.
С такой реализацией «Монреалю» наивно рассчитывать на успех.
Необычный прогноз «СЭ» на чемпиона и лучшего бомбардира турнира.
Токио, до свидания. Цирк и поддавки в матче с Германией не помогли российским баскетболистам выйти на Олимпиаду
Трагичное, но ожидаемое завершение борьбы команды Базаревича за Токио.
«Монреаль» не должен выигрывать Кубок Стэнли. Его генменеджер натворил глупостей и не заслужил чемпионствочитать >
«Не можем подняться с колен — это психология. Но Черчесову надо дать шанс». Интервью российского селекционера, работающего в Даниичитать >
Все, Месси официально больше не игрок «Барселоны». Но это ненадолгочитать >
«Сократите лимит до четырех иностранцев в заявке». Реднапп — за непопулярные реформы в российском футболечитать >
Читайте также
Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю