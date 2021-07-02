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Россия падает в рейтинге ФИФА, кто может сменить Черчесова, Василевский тащит «Тампу»

00:45
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 1 июля.

Россию обходят в рейтинге ФИФА после вылета с Евро. Украина не смогла пока подняться выше

Наша сборная теперь 41-я в мире.

Кто может сменить Черчесова в сборной России? Тедеско, Адвокат, Семак или Карпин

Выбираем возможного преемника.

Василевский — король! Провел очередной суперматч и тащит «Тампу» ко второму Кубку Стэнли подряд

С такой реализацией «Монреалю» наивно рассчитывать на успех.

Англия — главный фаворит, а Украина — аутсайдер? Кто выиграет Евро

Необычный прогноз «СЭ» на чемпиона и лучшего бомбардира турнира.

Токио, до свидания. Цирк и поддавки в матче с Германией не помогли российским баскетболистам выйти на Олимпиаду

Трагичное, но ожидаемое завершение борьбы команды Базаревича за Токио.

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