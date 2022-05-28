Россия отстранена от ЧМ-23 по хоккею, превью финала ЛЧ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 мая.
Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023 по хоккею
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.
В субботу, как и в 2018 году, в решающем матче встретятся «Ливерпуль» и «Реал».
В 240 матчах чемпионата России-2021/22 арбитры совершили 87 ошибок в ключевых эпизодах.
Нашу сборную отстранили от ЧМ-2023, а некоторые хотят в будущем отправить играть с командами второго эшелона.
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