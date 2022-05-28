Россия отстранена от ЧМ-23 по хоккею, превью финала ЛЧ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 мая.

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.

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