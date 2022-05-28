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Россия отстранена от ЧМ-23 по хоккею, превью финала ЛЧ. Главное за день

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Игроки сборной России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 мая.

Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023 по хоккею

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) на своем официальном сайте подтвердила, что сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира-2023.

Финал Лиги чемпионов: Салах намерен отомстить «Реалу», Бензема нацелен на «Золотой мяч»

В субботу, как и в 2018 году, в решающем матче встретятся «Ливерпуль» и «Реал».

Ошибок судей в чемпионате России стало больше на 60 процентов. Треть — в пользу трех команд

В 240 матчах чемпионата России-2021/22 арбитры совершили 87 ошибок в ключевых эпизодах.

Эстонцы хотят отправить Россию в низший дивизион ЧМ. Хоккейный мир окончательно сошел с ума

Нашу сборную отстранили от ЧМ-2023, а некоторые хотят в будущем отправить играть с командами второго эшелона.

Слуцкий впервые объяснил вылет в ФНЛ. Теперь понятно: после отъезда легионеров «Рубин» просто сдался

Разобрали большое интервью тренера.

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