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Россия обыграла Швейцарию на МЧМ, большое интервью Аршавина. Главное за день

03:30
28 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швейцария — 4:2. Фото IIHF.
28 декабря. МЧМ-2022. Россия — Швейцария — 4:2. Фото IIHF.

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 декабря.

Молодежная сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, обыграв Швейцарию

Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 4:2.

«Для успеха в еврокубках «Зенит» должен совершать большие трансферы». Аршавин — о Карпине, будущем Дзюбы и сыне в «Спартаке»

«СЭ» и «Известия» поговорили с легендой «Зенита» и сборной России.

Мичкова нужно брать на Олимпиаду. Пока он — луч света в российской молодежке

После отказа НХЛ он должен украсить Игры.

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