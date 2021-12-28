Россия обыграла Швейцарию на МЧМ, большое интервью Аршавина. Главное за день
03:30
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 декабря.
Молодежная сборная России одержала первую победу на МЧМ-2022, обыграв Швейцарию
Молодежная сборная России в матче группового этапа МЧМ-2022 обыграла Швейцарию со счетом 4:2.
«Для успеха в еврокубках «Зенит» должен совершать большие трансферы». Аршавин — о Карпине, будущем Дзюбы и сыне в «Спартаке»
«СЭ» и «Известия» поговорили с легендой «Зенита» и сборной России.
После отказа НХЛ он должен украсить Игры.
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