Россия обыграла Казахстан на глазах у президента, Загитова впервые упала на чемпионате мира, эксклюзивный Орсер

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 марта.

ПОБЕДА! Россия разгромила Казахстан в отборочном турнире Евро-2020

Сборная России в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Казахстан (4:0).

ФИНИШ. Вирер в хрустале, Кузьмина в шампанском. Кубок мира выиграла итальянка

Кубок мира по биатлону завершился масс-стартом и победой Ханны Эберг.

ТРИУМФ. Россия выиграла чемпионат мира. Это круто?

У наших фигуристов – самый высокий результат за 15 лет.

СКАНДАЛ. "Посмотрите на этого придурка". Канадский эксперт оскорбил Кузнецова

Дон Черри против "птички" российского форварда.

РЕАКЦИЯ. "Меня чуть инфаркт не хватил". Фантастическая реакция фанатов на выступление Загитовой

Алина Загитова упала во время показательных выступлений.

НХЛ. Василевского пробили трижды за 75 секунд! Тарасенко остановил "Тампу", Кучеров не обогнал Федорова

В обзоре "СЭ" – главные события игрового дня в НХЛ.

ЭКСКЛЮЗИВ. "У Жени есть дух. А результат мы подкорректируем". Брайан Орсер – о сезоне Медведевой и о Тутберидзе

Канадский тренер – в разговоре с "СЭ".

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".