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Россия обыграла Ирак, Конте уволен из «Тоттенхэма», «Ак Барс» прошел «Адмирал». Главное за день

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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 марта.

Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов

Команда Валерия Карпина провела два контрастных тайма, но обыграла Ирак.

Конте уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма»

«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

Вот и сказке конец. «Адмирал» — молодец

«Ак Барс» дожал дальневосточников в шестом матче серии.

Карпин ответил Матыцину на критику и похвалил Пиняева. Что сказал тренер сборной России после победы над Ираком

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

У Пиняева первый гол за сборную! Пока он оправдывает надежды

Собирает достижения по графику.

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