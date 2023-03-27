Россия обыграла Ирак, Конте уволен из «Тоттенхэма», «Ак Барс» прошел «Адмирал». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 26 марта.
Сборная России победно вернулась домой. Но к ней все еще много вопросов
Команда Валерия Карпина провела два контрастных тайма, но обыграла Ирак.
«Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.
«Ак Барс» дожал дальневосточников в шестом матче серии.
Пресс-конференция главного тренера сборной России.
Собирает достижения по графику.
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