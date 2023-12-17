Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 02:30

Россия обыграла Белоруссию, «Сити» упустил перевес в два мяча. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сборная «Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала.
Фото ФХР

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 декабря.

Сборная России спаслась в шикарном матче! Белорусы трижды вели в счете, но проиграли

Лидеры СКА зарешали на домашнем льду.

«Барселона» снова без победы, «Ман Сити» упустил перевес в два мяча, команда Кузяева помогла «Монако» Головина

Главные события субботы в европейском футболе.

Футболист потерял сознание во время матча АПЛ. Игру «Лутона» и «Борнмута» отменили

Летом Локьер перенес операцию на сердце.

Большунов выиграл восьмую гонку подряд. Может ли он пройти без поражений весь сезон?

У женщин Ступак провалила первую гонку после перерыва.

Мостовой опять царь, команда Пути РПЛ — короли. Как прошел Матч Звезд Кубка России

Получилось весело и забавно.

ИИХФ отклонила апелляцию Федотова и ЦСКА и грозит новыми санкциями. Угрозы звучат весьма нелепо

читать >

«В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Иванова

читать >

Трусова могла бы вернуться — и взять медаль чемпионата России. Как прошло открытие арены Плющенко в Москве

читать >

Тренировал Головина, вывел Испанию на Евро и рассорился с Луисом Энрике. «Сочи» пригласил Морено

читать >

«Был момент, чуть ли не жалел, что меня спасли». Костомаров рассказал о самом страшном периоде в жизни

читать >

Рекорды АПЛ, рост ла лиги, «смерть Италии» — что с ТВ-контрактами в Европе? И какое место на этом рынке у России

читать >

«Если ничего судьи не примут, меня слили просто». Скандальная гонка в Уфе

читать >

Президент «Реала» Перес общается с 50-60 клубами о создании новой Суперлиги

читать >
0
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
В Москве прошло открытие арены Плющенко
Установлена личность сопротивлявшегося полиции водителя у рынка «Садовод»
Bild узнала о намерении генштаба ВСУ изменить стратегию
Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Популярное видео
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
Прохоркин недоволен положением дел в «Сибири»
Бобровникова: Победа над раком / Потеря ребенка / Жизнь после спорта
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Трусова сыграла в хоккей: «К этому не готовилась!»
Куда «Ак Барс» обменяет Жафярова?
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Любушкин может вернуться в «Мэйпл Ливз»
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Михаил Мальцев продолжит карьеру в «Спартаке»
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
Зарплата Прохоркина, проблемы Дер-Аргучинцева, тест для Ткачева
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 9
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итоги вечера в ЛЧ, все участники плей-офф, новый эпизод сериала про Акинфеева. Главное за день

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости