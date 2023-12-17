Россия обыграла Белоруссию, «Сити» упустил перевес в два мяча. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 16 декабря.
Сборная России спаслась в шикарном матче! Белорусы трижды вели в счете, но проиграли
Лидеры СКА зарешали на домашнем льду.
«Барселона» снова без победы, «Ман Сити» упустил перевес в два мяча, команда Кузяева помогла «Монако» Головина
Главные события субботы в европейском футболе.
Летом Локьер перенес операцию на сердце.
У женщин Ступак провалила первую гонку после перерыва.
Получилось весело и забавно.
ИИХФ отклонила апелляцию Федотова и ЦСКА и грозит новыми санкциями. Угрозы звучат весьма нелепочитать >
«В «Спартаке» опять раскачали лодку». Колонка Олега Ивановачитать >
«Был момент, чуть ли не жалел, что меня спасли». Костомаров рассказал о самом страшном периоде в жизничитать >
Рекорды АПЛ, рост ла лиги, «смерть Италии» — что с ТВ-контрактами в Европе? И какое место на этом рынке у Россиичитать >
Новости