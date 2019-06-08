Россия может остаться без Лиги чемпионов, эксклюзив с обидчиком России на ЧМ, Медведеву атакуют хейтеры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 8 июня.

БОМБА. Россия останется без Лиги чемпионов. Это серьезно?

Такая вероятность действительно существует. Все из-за денег.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Был в шоке от слов Воробьева про наш хоккей". Интервью финского тренера, который обыграл Россию

Эксклюзивное интервью главного тренера сборной Финляндии.

СОБЫТИЕ. Лучший трансфер "Реала". Азар заставит забыть о Роналду

Корреспондент "СЭ" – о переходе в "Реал" Эдена Азара и начале новой эры мадридского суперклуба.

АТАКА. "Дьявол, убирайся из Японии!" Медведеву атаковали хейтеры, но за нее вступился Вейр

Американский фигурист Джонни Вейр опубликовал в своем Инстаграме письмо на английском языке с явно негативными пожеланиями в адрес кого-то из участников японских шоу. Имя адресата фигурист закрыл коньком.

СКАНДАЛ. Сидорову не пустили с шестами в самолет. Так бывает почти со всеми

Разбираемся, был ли подвох в том, что российская атлетика не смогла улететь с соревнований в Риме.

ИНТЕРВЬЮ. Русский форвард "Колорадо" пропустил два года из-за травмы, но не намерен возвращаться в Россию

Интервью форварда "Эвэланш" Владислава Каменева.

ЕВРО-2020. Украина унизила Сербию. Как это было

Обзор состоявшихся в пятницу отборочных матчей Евро-2020.

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