Россия идет на Евро, Тедеско едет в «Спартак», Медведев летит в Москву

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 13 октября.

СБОРНАЯ. Курс — Евро

Сборная России сегодня может оформить выход на чемпионат Европы-2020. Накануне Станислав Черчесов готовил к Кипру основной состав и гонял футболистов в +35. Наших устроит ничья, но все думают о победе.

СПАРТАК. Да придет Тедеско

В субботу Доменико Тедеско решил последние детали по разрыву контракта с «Шальке» и соглашению со «Спартаком». 34-летний немецкий специалист приступит к работе в московском клубе с понедельника. «СЭ» назвал условия договора, в Германии посчитали прибыль клуба из Гельзенкирхена. Пока же можно выбрать лучших и худших тренеров «Спартака» после Олега Романцева.

ТЕННИС. Медведев выиграл в Шанхае и опередил Федерера!

Даниил Медведев переиграл Александра Зверева в финале «Мастерса» в Шанхае (6:4, 6:1) и завоевал свой четвертый титул в сезоне. Нашего парня не остановить! Это был шестой подряд финал россиянина — и третья победа в них. Теперь теннисист возвращается на «Кубок Кремля» — хватило бы сил на любимый турнир в родной Москве.

ХОККЕЙ. Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова

«Вашингтон» победил «Даллас» — 4:1 с помощью своих русских звезд, а также вратаря Ильи Самсонова. Тем временем «Эдмонтон» Конора Макдэвида прихлопнул «Рейнджерс» — только на тройке Артемия Панарина клубу из Нью-Йорка далеко не уехать.

ВОЛЕЙБОЛ. Мимо задачи-минимум

Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира. Латиноамериканская команда для нас оказалась слишком техничной.

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