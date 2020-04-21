Россия и обнуление чемпионата, Карпин и тренер «Локомотива», Овечкин поговорил с Гретцки
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 21 апреля.
УЕФА сдался. Кто попадет в еврокубки, если Россия обнулит чемпионат?
Возможные варианты завершения сезона.
Обозреватель «СЭ» — о Валерии Карпине, «Ростове» и Шомуродове
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ЦИФРА ДНЯ
1
июля
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