Вечерний «СЭ»
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Новости   //    Вечерний «СЭ»

Россия и обнуление чемпионата, Карпин и тренер «Локомотива», Овечкин поговорил с Гретцки

21:00
«Спартак» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, "СЭ"
«Спартак» — «Краснодар». Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 21 апреля.

УЕФА сдался. Кто попадет в еврокубки, если Россия обнулит чемпионат?

Возможные варианты завершения сезона.

Карпин и «Локомотив». Почему это невозможно

Обозреватель «СЭ» — о Валерии Карпине, «Ростове» и Шомуродове

«Когда Александр побьет мой рекорд, это будет великий день для хоккея». Интервью Овечкина и Гретцки

Главное из разговора двух великих хоккеистов.

«В нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их снижении нет ничего страшного». Бывший главный тренер «Динамо» о последствиях кризиса и пандемии

Дмитрий Хохлов в интервью «СЭ» рассказал о жизни в самоизоляции и нежелании давать советы Семак

11 лет великому матчу Аршавина. Его покер в ворота «Ливерпуля» сводит с ума до сих пор

Разбираем игру нашего легионера на «Энфилде».

ЦИФРА ДНЯ
1
июля
до этого дня «Коламбус» не сможет зарегистрировать контракт с Михаилом Григоренко
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В нашем футболе зарплаты настолько раздуты, что в их снижении нет ничего страшного
Дмитрий Хохлов
бывший главный тренер «Динамо»

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