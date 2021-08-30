Россия — чемпион мира по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», допуск болельщиков на матч сборной
02:45
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 августа.
Россия — футбольная страна! У нас есть золотая команда пляжников!
Наши парни в третий раз в истории выиграли свой чемпионат мира.
Наша сборная уверенно выиграла финал домашнего турнира у Японии.
Месси дебютировал за «ПСЖ»: заменил Неймара, сделал только один неточный пас, но ни разу не пробил по воротам
Первый матч аргентинца в новом клубе.
На матч сборной допустят более 20 тысяч болельщиков. Почему РПЛ не может решить вопрос со зрителями?
Полная неразбериха.
Стал капитаном в 23 года, попал под газонокосилку, неожиданно раскрылся на правом фланге. Кто такой бельгиец, которого подписал «Спартак»
Рассказываем о новичке красно-белых.
Хендрикс в «Спартаке» — история предсказуемого провала. А с приходом Кофрие голландец вообще стал лишнимчитать >
Ферстаппен победил в самом странном заезде в истории. Гонку отменили, но у нее есть победительчитать >
«Как проявил себя Миранчук? Никак». Алексея опять критикуют в Италиичитать >
«Я рос с мечтой об НХЛ. Но потом решил с семьей, что важнее заработать денег». Американский форвард отказался от возвращения домой в пользу «Локомотива»читать >
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю