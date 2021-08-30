Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Россия — чемпион мира по пляжному футболу, дебют Месси в «ПСЖ», допуск болельщиков на матч сборной

02:45
Сборная России по пляжному футболу. Фото Reuters
Сборная России по пляжному футболу. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 29 августа.

Россия — футбольная страна! У нас есть золотая команда пляжников!

Наши парни в третий раз в истории выиграли свой чемпионат мира.

Короли мира! Россия — трехкратный чемпион мира по пляжному футболу!

Наша сборная уверенно выиграла финал домашнего турнира у Японии.

Месси дебютировал за «ПСЖ»: заменил Неймара, сделал только один неточный пас, но ни разу не пробил по воротам

Первый матч аргентинца в новом клубе.

На матч сборной допустят более 20 тысяч болельщиков. Почему РПЛ не может решить вопрос со зрителями?

Полная неразбериха.

Стал капитаном в 23 года, попал под газонокосилку, неожиданно раскрылся на правом фланге. Кто такой бельгиец, которого подписал «Спартак»

Рассказываем о новичке красно-белых.

Хендрикс в «Спартаке» — история предсказуемого провала. А с приходом Кофрие голландец вообще стал лишним

читать >

Ферстаппен победил в самом странном заезде в истории. Гонку отменили, но у нее есть победитель

читать >

Итоги отбора на Олимпиаду: Знарок поедет в Пекин, а белорусы — нет

читать >

«Медведев и Зверев не должны думать о том, как свергнуть Джоковича». Интервью Мыскиной о US Open

читать >

«Как проявил себя Миранчук? Никак». Алексея опять критикуют в Италии

читать >

«Я рос с мечтой об НХЛ. Но потом решил с семьей, что важнее заработать денег». Американский форвард отказался от возвращения домой в пользу «Локомотива»

читать >

6-й тур РПЛ: в пользу «Ростова» не назначен пенальти, «Крылья» вправе обжаловать удаление Ежова

читать >

Медведев преграждает Джоковичу путь к «Большому шлему». Серб рвется к великому рекорду

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Антон Шкарин: «Выиграть домашний чемпионат мира — это нечто особенное»
«Вест Хэм» близок к покупке Влашича у ЦСКА за 30 миллионов евро
Японцы убрали за собой в раздевалке после поражения в финале ЧМ по пляжному футболу
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд