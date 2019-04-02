Роша потерял счастье в "Спартаке", Хабиб собрался на покой, Кучеров рвет НХЛ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 2 апреля.

ЭКСКЛЮЗИВ. Педро Роша: "Не чувствую себя счастливым"

Он появился в "Спартаке" еще при Массимо Каррере как усиление перед Лигой чемпионов. "Гремиу" получил за 22-летнего игрока 12 миллионов евро, но вложенные деньги так и не окупились – адаптация затянулась. С приходом Олега Кононова бразилец связывал надежды на место в составе и новый шанс, однако прогресса не произошло. И вот он в интервью "СЭ" заявил о возможном уходе из команды.

№1. Кучеров – лучший в XXI веке. До рекорда Могильного – два очка

Три голевые передачи в матче с "Оттавой" позволили Никите Кучерову добраться до отметки 125 очков за сезон и установить новый рекорд XXI века. Российский форвард "Тампы-Бэй" повторил результат Джо Торнтона образца сезона-2005/06, но обошел канадца по заброшенным шайбам. Доберется ли он теперь до "вечного" рекорда Могильного?

ЗАЯВЛЕНИЕ. Хабиб Нурмагомедов: "Еще пару боев проведу, и хватит"

Встречи Хабиба Нурмагомедова со студентами стала традицией. Спустя год после предыдущего общения боец снова приехал в РЭУ имени Плеханова, где сам учится на третьем курсе. Попасть на встречу можно было по бесплатному билету для студентов и сотрудников университета. Вопросов у студентов к спортсмену было много, в том числе очень интересных. Опоздание чемпиона UFC на 20 минут не сбило очень радостного настроя собравшихся. Факультет, где учится Хабиб, называется "факультет экономики, и так далее". Так сказал ректор вуза. Интрига?

НАКОНЕЦ-ТО. "Ты сошел с пьедестала, и ты никто". Тутберидзе рассказала, почему ушла Медведева

Этери Тутберидзе крайне редко общается со СМИ. За последний год можно вспомнить следующие эпизоды: большая пресс-конференция в Москве вместе с Алиной Загитовой и Александрой Трусовой по итогам сезона, где много говорилось о возрасте ее учениц и сложности их программ; небольшое выступление для Первого канала вскоре после того, как стало известно об уходе Евгении Медведевой; небольшое интервью телеканалу НТВ в начале сентября, где она просила поддержать Загитову; флэш-интервью Первому каналу уже после победы Алины на ЧМ. Вот, пожалуй, и все. Но вчера она пришла к Владимиру Познеру.

ЗАВТРА – СУД. Кокорина и Мамаева освободят в зале суда или закроют еще на полгода?

Уже завтра, 3 апреля, состоится очередное заседание по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого. "СЭ" дает ответы на ключевые вопросы о ходе громкого процесса.

ГЕРОЙ. Вадим Евсеев: "Сказал, чтобы не убирали ноги. А что, кому-то не понравилось?"

Новый главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев рассказал "СЭ" о ничьей с ЦСКА (2:2) и первых днях работы с командой. Башкирский коллектив резко повысил шансы на спасение с приходом этого специалиста?

ММА. "Многие заплатили бы Дзюбе огромные деньги, чтобы увидеть его в октагоне"

Иван Банников – менеджер лучшего российского тяжеловеса Александра "Драго" Волкова – пришел в гости к "СЭ" и вывалил горы фактуры об ММА.

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