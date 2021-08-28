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Роналду вернулся в «МЮ», жеребьевка Лиги Европы, ничья в московском дерби

02:45
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 августа.

Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера

Сумасшедшее трансферное лето продолжается.

На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд

А также немного поностальгируем.

Ничья претендентов. «Динамо» упустило лидерство, «Локо» не догнал «Зенит»

«Динамо» и «Локомотив» поделили очки — 1:1.

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Собрали первую реакцию на супертрансфер.

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