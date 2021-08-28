Роналду вернулся в «МЮ», жеребьевка Лиги Европы, ничья в московском дерби
02:45
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 27 августа.
Роналду возвращается в «МЮ». Подробности невероятного трансфера
Сумасшедшее трансферное лето продолжается.
На евровесну в Лиге Европы у «Спартака» и «Локомотива» шансов почти нет. Зато увидим в Москве много крутых команд
А также немного поностальгируем.
«Динамо» и «Локомотив» поделили очки — 1:1.
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