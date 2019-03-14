Рианчо готов вернуться в "Спартак", Кононов удвоил давление на себя, "Зениту" нужен подвиг

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 14 марта.

МНЕНИЕ. Роман Асхабадзе: "Этот состав "Спартака" никому не уступает в премьер-лиге"

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе в интервью "СЭ" порассуждал о первых весенних матчах команды Олега Кононова, о составе, об атмосфере вокруг клуба и многом другом.

ЭКСКЛЮЗИВ. Евгений Малкин: "1000 очков – это событие. Его ждал. Оно давило"

Форвард "Питтсбурга", который набрал в матче против "Вашингтона" (5:3) тысячное очко в НХЛ и стал пятым российским обладателем этого грандиозного достижения после Сергея Федорова, Александра Могильного, Алексея Ковалева и Александра Овечкина, дал большое интервью "СЭ".

СКУЧАЛИ? Рауль Рианчо: "А я бы принял приглашение Федуна!"

Бывший и.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо ставит на "Вильярреал" в матче с "Зенитом", верит в "Краснодар" и рассуждает о приглашении Массимо Карреры в президентскую ложу стадиона "Открытие".

ЛИГА ЕВРОПЫ. "Зенит": не думать о "Спартаке"!

Лидер чемпионата России в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы сыграет с "Вильярреалом". Нужен подвиг, чтобы продолжить борьбу за титул.

БИАТЛОН. Россия на ЧМ-2019: как любить команду без звезд и без побед?

Позади большая часть чемпионата мира. Поводов для радости пока немного. А вот моментов, которые настораживают – хоть отбавляй. Дело не только в скандалах или отсутствии медалей. Это все уже проходили. Еще грустнее, что люди теряют интерес к биатлону. Об этом говорят промежуточные сводки рейтингов.

ОГОНЬ. "Дацика душили, а он ни разу не сдался. Горд, что мы, мурманчане, такие сильные"

Известный в прошлом тафгай, экс-защитник сборной России, а сейчас тренер "Амура" Александр Юдин дал большое интервью обозревателю "СЭ" Юрию Голышаку. Приводим небольшой отрывок из их разговора – об инциденте во время полета Юдина в США и известном бойце ММА Вячеславе Дацике.

ИНТЕРЕСНЫЙ ХОД. Загитова нацелилась на шоу. Тутберидзе стала конкуренткой Авербуха и Плющенко

Свершилось то, чего давно ждали многие поклонники российского фигурного катания. Все большие ученики Этери Тутберидзе выйдут на один лед и в шоу-программе, а не на соревнованиях, которым неизменно сопутствует зажатость и нервозность. Ожидания велики?

НОВЫЙ КОШМАР? Перед Токио россиян замучат нормативами

Международная федерация (ИААФ) опубликовала нормативы, которые нужно выполнить в каждой дисциплине для попадания на Олимпийские игры-2020 в Токио. В основном, это очень высокие результаты, недоступные большей части или даже всем российским спортсменам.

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