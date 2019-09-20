Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

РФС оставил Кокорина без футбола, Семак возмутился и извинился, «Краснодар» и ЦСКА опозорились в Европе

18:00
Даже в тюрьме Александр Кокорин играл в футбол. Но на свободе придется ждать. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Даже в тюрьме Александр Кокорин играл в футбол. Но на свободе придется ждать. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 сентября.

Кокорина не дали заявить за «Зенит». Все подробности

РФС отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина.

Рога и копыта. «Краснодар» и ЦСКА опозорились в Европе

«Быки» разгромлены «Базелем» (0:5), армейцы — «Лудогорцем» (1:5). 1:10 — катастрофа.

Немое кино «Спартака». Мнение Ильи Казакова

Известный телекомментатор — о ситуации вокруг московского «Спартака».

Какие крутые передачи у Малкина! Всегда бы так

Евгений начал предсезонку с хорошего матча против «Коламбуса» (4:1)

ЦИФРА ДНЯ
1:10
с таким счетом проиграли «Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы соответственно «Базелю» и «Лудогорцу»
ЦИТАТА
ЦСКА не играл безвольно. Мы уступили в командной скорости. Если Влашич теряет мяч на ровном месте...
Виктор Гончаренко
главный тренер ЦСКА — о поражении от «Лудогорца»

Юрий Ганус: «Пусть на меня все подают в суд — я готов!»

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Вопросы к судьям, хитрость Семина, помощь Слуцкому. О чем говорил Дюков после исполкома РФС

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Китайцы уволили Хиддинка. Он зарабатывал 4 миллиона и жил в Голландии

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Кононов, «Спартак», Чалов, 1:10 России в Лиге Европы. Лайв с Игорем Шалимовым

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«Краснодар»: не быки — коровы

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«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1. Кошмар российского футбола в Лиге Европы

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Что случилось с ЦСКА? Пять причин болгарского провала

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Семак возмущен решением отказать в регистрации Кокорина

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