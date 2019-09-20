РФС оставил Кокорина без футбола, Семак возмутился и извинился, «Краснодар» и ЦСКА опозорились в Европе
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 20 сентября.
Кокорина не дали заявить за «Зенит». Все подробности
РФС отказал «Зениту» в регистрации нападающего Александра Кокорина.
«Быки» разгромлены «Базелем» (0:5), армейцы — «Лудогорцем» (1:5). 1:10 — катастрофа.
Известный телекомментатор — о ситуации вокруг московского «Спартака».
Евгений начал предсезонку с хорошего матча против «Коламбуса» (4:1)
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1:10
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