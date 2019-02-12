Рестарт "Зенита", огонь Овечкина и Кузнецова, тупик русского баскетбола

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 12 февраля.

ЛИГА ЕВРОПЫ. Семак перезагружает сезон

Во вторник лидер чемпионата России "Зенит" проводит первый матч после зимней паузы. В плей-офф Лиги Европы петербуржцев принимает "Фенербахче". Следите за онлайн-трансляцией и ждите материалов о матче в Стамбуле.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Клопп против "Баварии", "ПСЖ" без Неймара, Криштиану снова в Мадриде

После паузы возобновляется самый престижный клубный турнир Европы. Выделяем основные интриги 1/8 финала. Первое топ-противостояние – между "МЮ" и "ПСЖ".

СПАРТАК. Кононов не смог победить "Муру"

Сбор красно-белых в турецком Белеке оставил осадок. Его итог команда подвела ничьей со словенской командой под названием "Мура" – 1:1.

ЗВЕЗДЫ. Кузнецов неудержим, Овечкин обогнал канадскую легенду

Суперматч русских звезд "Вашингтона" – семь очков на двоих. Чемпионы НХЛ в матче регулярного сезона разобрались с "Лос-Анджелесом".

ШТРАФ-ЗВЕЗДА. Почему Малкин так часто удаляется и дерется

Лидер "Питтсбурга" Евгений Малкин вернулся после травмы и попал в скандал: его наказали за отмашку в сторону форварда "Филадельфии" Михаэля Раффля. Игорь Еронко анализирует очередной матч-штраф и объясняет причины постоянных удалений российского форварда.

ТАКОЙ БАСКЕТБОЛ. Поколение ноль

Вопрос ребром: 62 легионера на 17 молодых россиян – это много или мало для девяти российских команд Лиги ВТБ? Кубок России показал, что у нашего баскетбола нет будущего. "Дело не в легионерах, проблема находится уровнем ниже". Это реакция главы РФБ Андрея Кириленко на публикацию "СЭ".

БИАТЛОН. Виктор Юрлов: "Вижу дочь на последнем этапе эстафеты"

Лидер женской сборной России Екатерина Юрлова-Перхт пропускает американские этапы Кубка мира ради целенаправленной подготовки к чемпионату мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. Отец и личный тренер биталонистки – о болезни дочери, форме Логинова и планах на главный турнир сезона.

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