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Решающий матч России с Сербией, «акт Родченкова» как новая угроза спорту, исторический разгром сборной Германии

18:45
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России по футболу. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 18 ноября.

Сербия — Россия: матч, который решит все

Встреча в Белграде не только подведет итог года и Лиги наций для сборной, но и во многом предопределит ее будущее.

«Акт Родченкова» угрожает мировому спортивному порядку

Соединенные Штаты — в шаге от принятия скандального закона.

Испанский стыд. Сборная Германии потерпела самое крупное поражение в истории

Рассказываем о главных событиях матчей, которые прошли во вторник в Лиге наций.

Жена Артема Дзюбы: как она выглядит и что скрывает

Что известно о супруге футболиста «Зенита» и сборной России и их истории любви

Сербам уже не до футбола. Главный матч года они проиграли

Репортаж корреспондента «СЭ» из Белграда.

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