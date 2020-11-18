Решающий матч России с Сербией, «акт Родченкова» как новая угроза спорту, исторический разгром сборной Германии

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 18 ноября.

Встреча в Белграде не только подведет итог года и Лиги наций для сборной, но и во многом предопределит ее будущее.

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5 представителей сборной Сербии изолированы после тестов на коронавирус перед матчем с Россией

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