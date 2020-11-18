Решающий матч России с Сербией, «акт Родченкова» как новая угроза спорту, исторический разгром сборной Германии
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 18 ноября.
Сербия — Россия: матч, который решит все
Встреча в Белграде не только подведет итог года и Лиги наций для сборной, но и во многом предопределит ее будущее.
Соединенные Штаты — в шаге от принятия скандального закона.
Рассказываем о главных событиях матчей, которые прошли во вторник в Лиге наций.
Что известно о супруге футболиста «Зенита» и сборной России и их истории любви
Репортаж корреспондента «СЭ» из Белграда.
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