Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Рекорды русской звезды «Тампы», перспективы Медведева на US Open, приговор Ефремову

21:15
Даниил Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ»., "СЭ"
Даниил Медведев. Фото Федор Успенский, «СЭ»., "СЭ"

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 8 сентября.

8 лет Ефремову. Хроника громкого процесса

Актера отправили в колонию за пьяное ДТП.

Русские пришли! Медведев и Рублев встретятся в четвертьфинале US Open

Два лучших теннисиста из России убрали препятствия на пути друг другу.

«Влашич сопоставим с Головиным и Миранчуком. В «Барселону» вряд ли перейдет, а вот в «Севилью» — вполне«

Мнение Игоря Корнеева.

Кучеров — невероятен! Набрал пять очков и переписал рекорды клуба, а «Тампа» уничтожила команду Варламова

Восемь шайб в ворота команды Барри Тротца.

Чем обернутся прокаты для Загитовой? Шесть опций для олимпийской чемпионки

Контрольные прокаты сборной России все ближе, а будущее Алины окутано тайной.

ЦИФРА ДНЯ
5
очков
форвард «Тампы» Никита Кучеров повторил российский рекорд результативности в матче плей-офф НХЛ
ЦИТАТА
Тедеско может привести «Спартак» к чемпионству
Эрик Штоффельсхаус
экс-спортивный директор «Локомотива»

РФС исправил регламент Кубка после публикации «СЭ». Но проблемы все равно не исключены

читать >

«Теперь Хиддинк и Адвокат будут болеть за «Хорн». Бородюк — о новой работе в Австрии

читать >

В этом плей-офф Кучеров — не главная звезда «Тампы». Но это хорошо и для него, и для команды

читать >

Латвия не хочет проводить чемпионат мира со страной, где правит Лукашенко

читать >

«Ты скоро сдохнешь, как и твой сын». Фанаты Джоковича атаковали пострадавшую судью

читать >

Наши вратари доминируют в плей-офф НХЛ. На четыре оставшиеся команды — три голкипера из России!

читать >

Манчини остановил Промеса и Депая. Холанна не остановить

читать >

«Медведев — не фаворит в матче с Рублевым. Андрей очень прибавил». Прогноз Бориса Собкина

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир