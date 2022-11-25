Рекорд Роналду, победа Португалии и шедевр Ришарлисона. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 ноября.
Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд
Португалия в веселом матче обыграла Гану.
Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?
Какой фактор может стать решающим.
Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников
Один из фаворитов чемпионата мира стартовал с уверенной победы.
Уругвай и Корея не порадовали зрелищем.
Воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа сыграл около получаса.
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022читать >
Большое интервью Алены Косторной — о травмах, Тутберидзе, Щербаковой, парном катании, любви к лошадям и караокечитать >
«Если мы обыграли когда-то Саудовскую Аравию, а она сейчас — Аргентину, это ничего не значит». Кутепов — о ЧМ в Катаре и возвращении после травмычитать >
Константин Зырянов: «Аршавин вызвал и сказал: «Дорабатываешь до июня, и твое место займет тренер из академии»читать >
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