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Сегодня, 04:00

Рекорд Роналду, победа Португалии и шедевр Ришарлисона. Главное за день

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Криштиану Роналду радуется историческому голу на фоне портрета Лионеля Месси.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 24 ноября.

Криштиану снова зажег на ЧМ: расплакался во время гимна и установил великий рекорд

Португалия в веселом матче обыграла Гану.

Криштиану и Месси начали ЧМ с голов. У кого больше шансов исполнить мечту на финишной черте великой гонки?

Какой фактор может стать решающим.

Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников

Один из фаворитов чемпионата мира стартовал с уверенной победы.

Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира

Уругвай и Корея не порадовали зрелищем.

Флаг России на ЧМ-2022. Наш камерунец вышел на поле, но Швейцария победила

Воспитанник «Локомотива» Гаэль Ондуа сыграл около получаса.

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