«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, Писарев возглавил «Химки». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 августа.
Самый легкий трофей «Реала». Мадрид пешком выиграл Суперкубок УЕФА
Победитель Лиги Европы «Айнтрахт» не оказал достойного сопротивления триумфатору Лиги чемпионов.
«Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.
Мнение Рабинера в защиту тренера.
Реакция французских СМИ и болельщиков на поражение от ПСВ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.
Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге турнира в Монреале.
Сергей Юран: «Мы перевыполнили задачу. Но так бывает...»читать >
Игроку СКА Воробьеву грозит 12 лет за покупку военного билета. Виноват ли он?читать >
«Лига чемпионов пока не их уровень». Что в Венгрии думают о крахе команды Черчесовачитать >
Касаткина не выдержала победного темпа. Дарья выбыла с «тысячника» в Торонточитать >