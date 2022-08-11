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«Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, Писарев возглавил «Химки». Главное за день

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Радость футболистов «Реала».
Фото AFP

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 10 августа.

Самый легкий трофей «Реала». Мадрид пешком выиграл Суперкубок УЕФА

Победитель Лиги Европы «Айнтрахт» не оказал достойного сопротивления триумфатору Лиги чемпионов.

«Химки» назначили Николая Писарева новым главным тренером команды

«Химки» объявили о назначении Николая Писарева новым главным тренером команды.

Вылет «Ференцвароша» из Лиги чемпионов — творческая неудача, но не провал Черчесова

Мнение Рабинера в защиту тренера.

«Головин абсолютно бесполезен! Это призрак на поле». Что пишут во Франции про провал «Монако»

Реакция французских СМИ и болельщиков на поражение от ПСВ в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Медведев проиграл Кирьосу во втором круге турнира в Монреале

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге турнира в Монреале.

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