«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Уфа» вылетела в ФНЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 28 мая.
«Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа
«Мадрид» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов.
Организация решающего матча главного клубного турнира мира не выдерживает никакой критики.
Команда Стукалова отправляется в ФНЛ вместе с «Рубином».
В четвертом круге на парижском «Большом шлеме» лучших теннисистов России ждут проходимые соперники.
Подмосковный клуб мощно ответил на поражение на Дальнем Востоке.
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