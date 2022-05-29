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«Реал» выиграл Лигу чемпионов, «Уфа» вылетела в ФНЛ. Главное за день

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Тони Кроос, Каземиро и Лука Модрич.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 28 мая.

«Реал» — снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа

«Мадрид» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов.

Беспредел на финале Лиги чемпионов во Франции. В Петербурге такого и близко не было бы!

Организация решающего матча главного клубного турнира мира не выдерживает никакой критики.

Сумасшедшая драма в стыках! «Уфа» была в минуте от счастья, но «Оренбург» все же прорвался в РПЛ на 90+4

Команда Стукалова отправляется в ФНЛ вместе с «Рубином».

Русская тройка — в топ-16 «Ролан Гаррос». Медведев и Рублев мчатся навстречу друг другу

В четвертом круге на парижском «Большом шлеме» лучших теннисистов России ждут проходимые соперники.

«Химки» остаются в РПЛ! Юран разгромил бывшую команду — Хабаровску не помог даже болбой

Подмосковный клуб мощно ответил на поражение на Дальнем Востоке.

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«Реал» выиграл Лигу чемпионов в 14-й раз

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