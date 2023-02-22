«Реал» разгромил «Ливерпуль», Россия может сыграть с Ираком. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 февраля.
Как «Реал» это делает?! Мадрид снова перевернул матч Лиги чемпионов и разгромил «Ливерпуль»
Роскошный спектакль на «Энфилде» — 2:5.
Как стало известно «СЭ», в ответ на приглашение сборной Ирака на матч открытия нового стадиона в Багдаде РФС отправил ответное письмо с приглашением иракцев провести матч в Сочи.
Грузинский легионер внес вклад в победу неаполитанцев над «Айнтрахтом» — 2:0.
«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.
Многих спортивных деятелей раздражает желание западных правительств навязать МОК политическую повестку.
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