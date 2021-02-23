Реакция на скандал с Панариным, уход Еременко из «Ростова», Капризов ставит рекорды
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 23 февраля.
«Эта история очень неприятно пахнет». Что пишут в Америке про скандал с Панариным
Североамериканская пресса не могла пройти мимо скандала, который разразился вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.
Игорь Рабинер — об уходе Романа Еременко из «Ростова».
Его «Миннесота» разделалась с «Сан-Хосе» (6:2).
В Оберстдорфе стартует самый загадочный чемпионат мира за последние десятилетия. Наша команда выступит без флага, но может быть на ведущих ролях.
Положение Алексея Миранчука не назовешь прочным ни в «Аталанте», ни в национальной команде.
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