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Реакция на скандал с Панариным, уход Еременко из «Ростова», Капризов ставит рекорды

21:30
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 23 февраля.

«Эта история очень неприятно пахнет». Что пишут в Америке про скандал с Панариным

Североамериканская пресса не могла пройти мимо скандала, который разразился вокруг нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

Еременко сам попросил об уходе из «Ростова». Стоило ли Карпину удержать его?

Игорь Рабинер — об уходе Романа Еременко из «Ростова».

Капризов снова в огне. Он установил новый рекорд своего клуба

Его «Миннесота» разделалась с «Сан-Хосе» (6:2).

Лыжный чемпионат мира: на что реально может претендовать Россия?

В Оберстдорфе стартует самый загадочный чемпионат мира за последние десятилетия. Наша команда выступит без флага, но может быть на ведущих ролях.

У Миранчука есть месяц, чтобы перестать быть «золотым активом». Начинать нужно с матча с «Реалом»

Положение Алексея Миранчука не назовешь прочным ни в «Аталанте», ни в национальной команде.

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