Расширенный состав сборной России, первая победа Гисдоля в «Локо». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 25 октября.
В списке сборной России все — Хайкин, Лантратов, Ежов и Черников. Только не Дзюба
Валерий Карпин огласил расширенный состав нашей национальной команды на решающие отборочные матчи ЧМ-2022.
2:1 в Черкизове.
«СЭ» объясняет, как Семак превратил битву с красно-белыми в самый легкий матч сезона.
Самый титулованный русскоязычный специалист будет тренером-консультантом в молодежке, но вряд ли ограничится этой ролью.
Обсудили разгром красно-белых в Питере, поиски спортивного директора для ФКСМ и стратегию «Локомотива».
Дзюба поздравил себя с тем, что обошел Веретенникова. Почему на самом деле рекорда РПЛ пока нетчитать >
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