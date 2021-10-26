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Расширенный состав сборной России, первая победа Гисдоля в «Локо». Главное за день

02:30
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 25 октября.

В списке сборной России все — Хайкин, Лантратов, Ежов и Черников. Только не Дзюба

Валерий Карпин огласил расширенный состав нашей национальной команды на решающие отборочные матчи ЧМ-2022.

Первая победа Гисдоля в «Локомотиве»: «Сочи» обыгран даже без Смолова

2:1 в Черкизове.

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«СЭ» объясняет, как Семак превратил битву с красно-белыми в самый легкий матч сезона.

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Самый титулованный русскоязычный специалист будет тренером-консультантом в молодежке, но вряд ли ограничится этой ролью.

Уберут ли Виторию из «Спартака» после 1:7 от «Зенита»? Кто снял Николича? Куда уйдет Миранчук? Отвечает Нобель Арустамян

Обсудили разгром красно-белых в Питере, поиски спортивного директора для ФКСМ и стратегию «Локомотива».

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