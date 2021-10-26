Расширенный состав сборной России, первая победа Гисдоля в «Локо». Главное за день

Валерий Карпин огласил расширенный состав нашей национальной команды на решающие отборочные матчи ЧМ-2022.

2:1 в Черкизове.

«СЭ» объясняет, как Семак превратил битву с красно-белыми в самый легкий матч сезона.

Самый титулованный русскоязычный специалист будет тренером-консультантом в молодежке, но вряд ли ограничится этой ролью.

Обсудили разгром красно-белых в Питере, поиски спортивного директора для ФКСМ и стратегию «Локомотива».