Вечерний «СЭ»
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Расширение раздора, обращение Баду к фанатам «Спартака» и унижение русского биатлона

18:00
РПЛ: 18 в ней уже. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
РПЛ: 18 в ней уже. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 17 января.

РПЛ: 18 в ней уже

В четверг состоялось общее собрание премьер-лиги.

Новые исторические рекорды Овечкина. Александр Великий в одном шаге от Лемье!

Главные цифры после очередного хет-трика капитана «Вашингтона».

Баду — о мемах про себя, связях с Цорном и расизме

Дмитрий Зеленов поговорил с самым загадочным легионером «Спартака».

Николай Писарев: «На спор на машине обогнал самолет»

«Разговор по пятницам» с бывшим форвардом сборной, известным тренером.

Норвегия выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Россия — вне десятки

Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

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за карьеру в НХЛ забил Александр Овечкин. Он в шаге от Марио Лемье и 10-го места в истории
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Серьезных споров у нас с Ларионовым не было, поскольку мы одинаково понимаем хоккей. Это сработало.
Валерий Брагин
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею

Александр Медведев: «Зенит» против расширения лиги при гладком чемпионате. Это приведет к росту расходов"

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Роман Бабаев: «Не представляю как расширить лигу в этом году, не нарушив спортивный принцип»

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Первое большое интервью Брагина после МЧМ. О Ларионове, финале с Канадой и будущем звезд сборной в КХЛ и НХЛ

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ЦСКА уже в плей-офф. У красно-синих просто нет слабых мест

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РПЛ расширят. А потом эти же люди начнут на это жаловаться

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Григорий Иванов: «У нас есть 18 состоятельных команд для РПЛ. Просто не задирайте бюджеты!»

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Томас Цорн: «Спартак» против расширения РПЛ. Лига к этому не готова"

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Федун объяснил, почему расширение РПЛ негативно отразится на лиге

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