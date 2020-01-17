Расширение раздора, обращение Баду к фанатам «Спартака» и унижение русского биатлона
РПЛ: 18 в ней уже
В четверг состоялось общее собрание премьер-лиги.
Главные цифры после очередного хет-трика капитана «Вашингтона».
Дмитрий Зеленов поговорил с самым загадочным легионером «Спартака».
«Разговор по пятницам» с бывшим форвардом сборной, известным тренером.
Женская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Александр Медведев: «Зенит» против расширения лиги при гладком чемпионате. Это приведет к росту расходов"читать >
Роман Бабаев: «Не представляю как расширить лигу в этом году, не нарушив спортивный принцип»читать >
РПЛ расширят. А потом эти же люди начнут на это жаловатьсячитать >
Григорий Иванов: «У нас есть 18 состоятельных команд для РПЛ. Просто не задирайте бюджеты!»читать >
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