Расклады для России на МЧМ, итоги года от Джикии, почему наши футболисты не играют в Европе
21:15
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 30 декабря.
Швецию надо обязательно побеждать — иначе есть риск попасть на Канаду в четвертьфинале. Расклады для России на плей-офф МЧМ
Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.
Георгий Джикия в интервью «СЭ» подвел итоги 2020 года.
Почему футбольная Россия так отстала от Дании.
Команде нужно забыть эту игру и готовиться к битве со Швецией за первое место в группе.
Уже утром Россия сыграет со Швецией на МЧМ.
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