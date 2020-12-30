Расклады для России на МЧМ, итоги года от Джикии, почему наши футболисты не играют в Европе

Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.

Георгий Джикия в интервью «СЭ» подвел итоги 2020 года.

Почему футбольная Россия так отстала от Дании.

Команде нужно забыть эту игру и готовиться к битве со Швецией за первое место в группе.

Уже утром Россия сыграет со Швецией на МЧМ.