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Расклады для России на МЧМ, итоги года от Джикии, почему наши футболисты не играют в Европе

21:15
Сборная России. Фото ФХР
Сборная России. Фото ФХР

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 30 декабря.

Швецию надо обязательно побеждать — иначе есть риск попасть на Канаду в четвертьфинале. Расклады для России на плей-офф МЧМ

Разбираем турнирную ситуацию на чемпионате мира.

«Тяжело было поверить в слова Тедеско об уходе». Большое интервью Георгия Джикии

Георгий Джикия в интервью «СЭ» подвел итоги 2020 года.

Миранчука в Италии называют призраком. Что не так с нашими игроками?

Почему футбольная Россия так отстала от Дании.

Россия разгромила соперника, забили лидеры, заработало большинство. Но это была всего лишь Авcтрия

Команде нужно забыть эту игру и готовиться к битве со Швецией за первое место в группе.

Забыли об Австрии! Нас ждет соперник, который 14 лет не проигрывает на групповом этапе

Уже утром Россия сыграет со Швецией на МЧМ.

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