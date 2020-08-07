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Расклад плей-офф НХЛ, новая ложь Родченкова, кем Тутберидзе заменит своих звезд

20:15
Александр Овечкин. Фото nhl.com
Александр Овечкин. Фото nhl.com

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 7 августа.

Новая битва Овечкина против Малкина или Свечникова? Расклады на плей-офф НХЛ

Разбираем ситуацию для «Вашингтона».

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Владимир Иванов не понимает, зачем Григорию Михайловичу нужно было это придумывать.

От Тутберидзе ушли Трусова и Косторная, но им уже есть замена. Кто станет новой звездой

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