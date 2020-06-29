Расклад дерби ЦСКА — «Спартак», поправки против молодых хоккеистов, крупный обмен «Барсы» и «Юве»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 29 июня.
«Спартак» почувствовал запах крови армейцев. ЦСКА может остаться без еврокубков
Константин Алексеев — о главном дерби страны.
Обозреватель «СЭ» — о спорной идее, связанной с компенсациями клубам со стороны уезжающих из России спортсменов
Состоялась одна из самых громких сделок летнего трансферного периода.
Бывший полузащитник красно-белых — о предстоящем дерби с армейцами.
В 1996-м признали, что МОК не имеет право наказывать россиян за бромантан.
«Сдохни, Джокович!» Справедлива ли ненависть к Новаку?читать >
Он играл с Бакайоко и Боннисселем. Кто судит матч ЦСКА — «Спартак»?читать >
Хэмилтон прокомментировал черную расцветку болида «Мерседеса»читать >
«Надеюсь, меня не закидают помидорами». На Троекуровском кладбище Москвы открыт памятник Федору Черенковучитать >