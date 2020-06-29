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Расклад дерби ЦСКА — «Спартак», поправки против молодых хоккеистов, крупный обмен «Барсы» и «Юве»

29 июня 2020, 22:00
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» — ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 29 июня.

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Обмен или обман? «Барса» отдала «Юве» молодого Артура за «старика» Пьянича

Состоялась одна из самых громких сделок летнего трансферного периода.

Егор Титов: «Нам нужен сильный ЦСКА. Надеюсь увидеть «Спартак» Тедеско в Лиге чемпионов«

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