Рабинер защищает Кононова, РПЛ атакует фанатов, Игнатьев влип в историю

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторник, 12 марта.

АБСУРД? Выдержит ли Кононов весь этот ад? Рабинер заступается за тренера "Спартака"

"Спартак" при Олеге Кононове в РПЛ из пяти матчей выиграла четыре при одной ничьей, причем две из этих пяти игр были с прямыми конкурентами – "Локомотивом" и "Краснодаром". Справедливо ли атакуют тренера? Игорь Рабинер считает, что нет, несправедливо.

СКАНДАЛ. Униженные и обвиненные. РПЛ против фанатов

Во вторник в РПЛ провели пресс-конференцию по итогам тура. Главной темой сделали дерби "Динамо" – "Спартак" в Химках, точнее – его организацию. Логичное решение, ведь после всего, что произошло возле стадиона, поговорить было о чем. Огромные очереди на вход, жесткий осмотр, переходящий в досмотр, долгий выпуск с трибун, и как символ всего безобразия – фото, которое я сделал возле 10-го сектора арены – стюарды под наблюдением полиции обыскивают парня со спущенными штанами. Это нормально?

БОЙ. Иван Игнатьев. Новые агенты, новая машина и новая зарплата

20-летний форвард "Краснодара" Иван Игнатьев (16 матчей в РПЛ, 6 голов) не подписывает новый контракт с клубом. Почему все происходящее так важно не только для "Краснодара" и футболиста, но и для всего российского футбола? Сергей Егоров называет новые нюансы "дела Ивана Игнатьева".

ЗАЯВЛЕНИЕ. Массимо Каррера: "Возвращение в "Спартак"? Никогда не говори никогда"

В понедельник, 11 марта, бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву и ответил на несколько вопросов для "СЭ". Во вторник Каррера будет комментировать на российском ТВ матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Атлетико".

КОНЕЦ? Криштианство Роналду: он хоронил "Юве", теперь воскресит его?

За последние несколько лет Роналду как минимум три раза хоронил мечты болельщиков "Ювентуса" отпраздновать успех их любимцев в главном еврокубке Старого Света. А во вторник, 12 марта, звездный португалец может вернуть туринскому клубу надежду на победу в ЛЧ.

БИТВА 2.0. Первый раунд плей-офф был очень крутым. КХЛ, ждем продолжения!

"СЭ" анонсирует второй раунд Кубка Гагарина, который стартует завтра, и надеется на продолжение одного из самых интригующих плей-офф за последние годы.

ЭКСКЛЮЗИВ. "Овечкин говорил мне перед каждым матчем: "Я тебе забью". Большое интервью Евгения Набокова

Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подробно побеседовал со знаменитым российским вратарем, который сейчас работает тренером "Сан-Хосе" по развитию.

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