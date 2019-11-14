Рабинер разъяснил ситуацию с формой сборной, Медведев борется за полуфинал, Жулин вступился за русских фигуристок
Россию ждет матч года. Нужно обязательно победить Бельгию
16 ноября в Санкт-Петербурге на кону будет стоять очень многое.
В распоряжение «СЭ» были предоставлены подробные объяснения компании Adidas по поводу новой формы сборной России.
Обозреватель «СЭ» — о главном скандале недели.
Всего-то верить в Циципаса и побеждать Зверева в двух сетах.
Александр Жулин — о возможных изменениях правил в фигурном катании.
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