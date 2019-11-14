Вечерний "СЭ"
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Рабинер разъяснил ситуацию с формой сборной, Медведев борется за полуфинал, Жулин вступился за русских фигуристок

18:30
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Игроки сборной России празднуют гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Игроки сборной России празднуют гол. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 14 ноября.

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16 ноября в Санкт-Петербурге на кону будет стоять очень многое.

«Она создана для побед!» Adidas подробно разъяснил ситуацию с формой сборной России

В распоряжение «СЭ» были предоставлены подробные объяснения компании Adidas по поводу новой формы сборной России.

Новая форма сборной России: и снова инсайды от Рабинера

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Всего-то верить в Циципаса и побеждать Зверева в двух сетах.

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