Обозреватель «СЭ» подводит итоги центральных встреч 20-го тура РПЛ.

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Я ничего грубого не сказал. Только сказал, что игрок «Зенита» совершил нарушение, больше ничего. А первую желтую я получил за то, что возмущался желтой карточкой Хеведесу