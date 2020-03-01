Рабинер разбирает ничью «Зенита» и победу «Спартака», позор «Ливерпуля» и класико «Реал» — «Барса»
19:15
Главные новости дня — всё, что стало известно к вечеру воскресенья, 1 марта
Оживший Зобнин. Спящий Петербург. Рабинер — о двух главных матчах субботы
Обозреватель «СЭ» подводит итоги центральных встреч 20-го тура РПЛ.
Скромный «Уотфорд» оттоптался на парнях Юргена Клоппа.
11 мячей «Реала», далекий выезд в Венесуэлу, самое скандальное класико. Интересные факты о матчах «Реала» и «Барселоны»
Сегодня болельщиков ждет очередное класико — «Реал» примет в Мадриде «Барселону».
Они снова обменялись репликами в соцсетях.
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Мнения журналистов из Вашингтона — о переходе в «Кэпиталз» форварда Ильи Ковальчука.
ЦИФРА ДНЯ
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ЦИТАТА
Я ничего грубого не сказал. Только сказал, что игрок «Зенита» совершил нарушение, больше ничего. А первую желтую я получил за то, что возмущался желтой карточкой Хеведесу
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