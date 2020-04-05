Рабинер — об обнулении чемпионата, Губерниев — о сексе в прямом эфире, Хачанов — о жизни в карантине
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 5 апреля.
Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат
Игорь Рабинер — об инициативе ряда клубов РПЛ признать сезон-2019/20 недействительным.
Очень горячее интервью популярного телеведущего.
Интервью одного из лидеров российского тенниса.
Первый узбекский боец в истории UFC Махмуд Мурадов — про UFC 249, Хабиба и другое.
«Как человек Знарок еще лучше, чем тренер». Гудачек — о сезоне «Спартака», карантине в Словакии и Крале
Интервью словацкого голкипера красно-белых.
ЦИФРА ДНЯ
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