Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 5 апреля.

Игорь Рабинер — об инициативе ряда клубов РПЛ признать сезон-2019/20 недействительным.

ЦИФРА ДНЯ

956,6 миллиона евро составят убытки испанских клубов, если сезон не будет доигран

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