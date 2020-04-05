Вечерний «СЭ»
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Рабинер — об обнулении чемпионата, Губерниев — о сексе в прямом эфире, Хачанов — о жизни в карантине

21:00
Пустые трибуны на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Пустые трибуны на стадионе ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 5 апреля.

Хотите остаться без еврокубков? Тогда обнуляйте чемпионат

Игорь Рабинер — об инициативе ряда клубов РПЛ признать сезон-2019/20 недействительным.

Губерниев — о сексе в прямом эфире, ногах Виттоцци и разборках в СБР

Очень горячее интервью популярного телеведущего.

Карен Хачанов: «Люди страдают и умирают. Как вирус может быть ерундой?»

Интервью одного из лидеров российского тенниса.

«Хабиба называют трусом глупые люди. Кого-кого, а Фергюсона не стоит бояться«

Первый узбекский боец в истории UFC Махмуд Мурадов — про UFC 249, Хабиба и другое.

«Как человек Знарок еще лучше, чем тренер». Гудачек — о сезоне «Спартака», карантине в Словакии и Крале

Интервью словацкого голкипера красно-белых.

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956,6
миллиона евро
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