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Прядкин — о Карпине и развитии РПЛ, Косторная под угрозой дисквалификации, Мамаеву и Кокорину пересмотрели приговор

21:00
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 3 августа.

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