Вечерний «СЭ»
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Провал в рейтинге УЕФА, антирекорд в биатлоне, Джикия — о последних играх года

21:30
«Динамо» (Загреб) — ЦСКА. Фото Antonio Bronic, Reuters
«Динамо» (Загреб) — ЦСКА. Фото Antonio Bronic, Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 декабря.

Рейтинг УЕФА: все нормально — падаем. У России 20-е место по итогам двух лет

ЦСКА тоже не удалось победить в еврокубках-2020/21.

29 гонок подряд без медалей. Позор в биатлоне все ужаснее

Последний раз россияне были в призах 16 февраля этого года. Прошло уже десять месяцев.

«В матче с «Зенитом» на поле будет война». Георгий Джикия — о последних играх года и ситуации в чемпионате

В четверг в гостях у «СЭ» побывал капитан «Спартака».

Миронова не попала в гонку преследования. Исторический провал российской сборной

Белоруска Динара Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене.

РПЛ поможет забыть катастрофу в Европе: возвращается гонка «Зенита», «Спартака» и ЦСКА

Ближайшие два тура будут огненными и могут серьезно повлиять на ход борьбы за чемпионский титул.

ЦИФРА ДНЯ
20
место
занимает Россия в рейтинге УЕФА по итогам двух лет
ЦИТАТА
В матче с «Зенитом» на поле будет война
Георгий Джикия
защитник «Спартака»

Так ужасно российские клубы еще не играли. Кто виноват в этом провале?

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