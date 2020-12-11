Провал в рейтинге УЕФА, антирекорд в биатлоне, Джикия — о последних играх года
21:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 11 декабря.
Рейтинг УЕФА: все нормально — падаем. У России 20-е место по итогам двух лет
ЦСКА тоже не удалось победить в еврокубках-2020/21.
Последний раз россияне были в призах 16 февраля этого года. Прошло уже десять месяцев.
«В матче с «Зенитом» на поле будет война». Георгий Джикия — о последних играх года и ситуации в чемпионате
В четверг в гостях у «СЭ» побывал капитан «Спартака».
Белоруска Динара Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене.
Ближайшие два тура будут огненными и могут серьезно повлиять на ход борьбы за чемпионский титул.
ЦИФРА ДНЯ
20
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ЦИТАТА
В матче с «Зенитом» на поле будет война
Так ужасно российские клубы еще не играли. Кто виноват в этом провале?читать >
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