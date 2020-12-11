ЦСКА тоже не удалось победить в еврокубках-2020/21.

Последний раз россияне были в призах 16 февраля этого года. Прошло уже десять месяцев.

В четверг в гостях у «СЭ» побывал капитан «Спартака».

Белоруска Динара Алимбекова выиграла спринт в Хохфильцене.

Ближайшие два тура будут огненными и могут серьезно повлиять на ход борьбы за чемпионский титул.