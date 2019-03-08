Провал "Спартака", кошмар "Зенита" и чудовищные траты "Магнитки"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 8 марта.

СМОЖЕТ? У Кононова есть выход в "Спартаке". Пора сказать "нет" токсичным людям

Поражение в Екатеринбурге и вылет из Кубка – по ощущениям худшее, что случилось со "Спартаком" в этом сезоне. Когда при Каррере проигрывали ПАОКу и прощались с Лигой чемпионов, впереди предстоял целый сезон – казалось, можно наверстать. Когда уже при Кононове вылетали из Лиги Европы, объективно винить нового тренера было не в чем – за спиной смута и разруха, вот будут сборы – и тогда... А что в итоге?..

СНОВА МИМО ТРОФЕЯ. Одним Айртоном даже "Урал" не пройдешь

Снова Дмитрий Парфенов остановил "Спартак" в Кубке. Второй год подряд с двумя разными командами. И нельзя сказать, что случайно. А вокруг клуба снова напряженная обстановка, критикуют всех – капитана Глушакова, главного тренера Кононова и руководство.

ПРОВАЛ. "Зенит", ты ли это?

Питерцы проиграли "Вильярреалу" на своем поле в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (1:3). Лидер российской премьер-лиги уступил 18-й команде Испании. Кошмар? Провал?

КОШМАР. Как можно платить Кулемину 165 миллионов? Пять главных ошибок, которые привели к провалу "Магнитки"

Плясать на костях – последнее дело. Бездарный вылет "Магнитки" в первом раунде плей-офф не оставляет иного выбора. Команда с платежной ведомостью в 1,7 миллиарда рублей (с учетом бонусов), звездными ветеранами и чешским тренером Йозефом Яндачем закономерно уступила "Салавату".

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР. Александр Головин: "Разрыв между чемпионатами России и Франции очень большой"

Полузащитник сборной России дал откровенное интервью, рассказал об адаптации в "Монако" и о том, кому звонит первым после матчей, а также оценил перемены в команде. Увлекательный разговор.

ТОП! "Я проспал и честно сказал об этом тренерам". Радулов вернулся после отстранения и сделал первый хет-трик в НХЛ!

Об опоздании Александра Радулова на тренировку и его последующем перемещении в запас высказались все, до этого момента молчание сохранял лишь сам российский форвард "Далласа". Громче любых слов говорят его голы. В каждой смене он показывал, как изголодался по хоккею. Это отлично видели Бенн и Сегин и при возможности сразу играли на него. Вскоре Александр дважды смачно пробил Семена Варламова, перед сиреной поразил пустые ворота и записал на счет первый хет-трик в НХЛ. Монстр!

ЗАЯВЛЕНИЕ. Елена Радионова: "На чемпионат мира должна была ехать Туктамышева"

20-летней фигуристке из Москвы Елене Радионовой прекрасно известно, как побеждать на Зимних студенческих Играх-2017 она взяла золото в одиночном катании. Если бы не травма спины, Красноярск-2019 стал бы для нее второй Универсиадой, но в столицу Сибири Елена в роли эксперта и комментатора. Она работает на соревнованиях Универсиады по фигурному катанию в паре с Алексеем Васильевым.

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